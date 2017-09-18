В Госдуме прокомментировали слова Бурджанадзе о плане ЦРУ сорвать ЧМ-2018

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия"), комментируя заявления экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе, заявил, что не видит в бывшем президенте республики опасности для России, и назвал главной ролью Михаила Саакашвили и его покровителей из ЦРУ дестабилизацию ситуации на Украине.

Ранее Бурджанадзе в интервью "Независимой газете" заявила о том, что экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Саакашвили на международном уровне является "звеном серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ". Цель проекта, по ее словам, – создать России серьезные проблемы в 2018 году, в частности, отобрать у нее чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента РФ, которые пройдут в 2018 году.

"Естественно, никакой Саакашвили влиять на выборы президента Российской Федерации не в состоянии", — заявил Чепа РИА Новости.

"Для нас мы понимаем, что никакого влияния не оказывает ни на какую-то политическую, ни на какие-то экономические интересы, позиции нашей страны. Во-первых, роль и предназначение этого человека абсолютно понятна – это провокатор. Не больше того, ничего другого за ним нет. Все, что он пытается делать, это дестабилизировать обстановку на Украине",- пояснил депутат.

По мнению парламентария, роль Саакашвили заключается в том, чтобы дестабилизировать обстановку не только на Украине, но и в Европе, а также на границе России.

"Но мое мнение такое, что задача Саакашвили в первую очередь, которую ставят перед ним его покровители из ЦРУ – это дестабилизировать еще больше обстановку в Украине. Возможно, даже за счет этого создать очередной очаг напряженности в Европе и усугубить конфликт на границе с Россией", — отметил Чепа.