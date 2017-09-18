В результате тайфуна "Талим" в Японии пострадали более 40 человек

ТОКИО, 18 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Мощный тайфун "Талим", обрушившийся на японские острова на выходных, унес жизнь как минимум одного человека, 42 человека получили травмы различной степени тяжести.

Данные приводятся в пресс-релизе на сайте управления пожарной охраны, которому подчиняется служба скорой помощи.

Ещё один человек числится пропавшим без вести.

Сейчас тайфун "Талим" находится на юге Японии в префектуре Кагосима и движется в северо-восточном направлении. Давление в его центре составляет 975 гектопаскалей, скорость ветра составляет до 30 метров в секунду, при порывах до 45.