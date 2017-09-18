ВОЗ: в Нигерии зафиксировали более 2,6 тысяч подозрений на холеру

ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 2,6 тысячи случаев подозрения на холеру и 48 смертей от заболевания зарегистрировано в Нигерии за несколько последних месяцев, сообщил журналистам эксперт департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по пандемическим и эпидемическим заболеваниям Доминик Легрос.

"В северной части Нигерии за последние месяцы у нас уже было 2600 случаев подозрения на холеру и 48 смертей от заболевания. Это район, где находятся перемещенные люди, но болезнь распространяется и дальше, на север, где находится Чад", — сказал он.

По его словам, в Нигерии вспышка заболевания только началась, и ВОЗ пытается получить над ней контроль. "Так что мы будем вакцинировать столько, сколько сможем. Мы планируем вакцинировать 900 тысяч человек, как в лагерях для беженцев, так и в соседних районах", — сказал Легрос.

Эксперт отметил, что кампания по вакцинации в Нигерии началась в понедельник. Он подчеркнул, что в данном случае ВОЗ активно действовала на упреждение.

Ранее Роспотребнадзор обращал внимание россиян на информацию о заболевших холерой в Нигерии и попросил учитывать ее при планировании поездок.