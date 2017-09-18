Узбекистан передал гуманитарную помощь для 50 тысяч беженцев из Мьянмы

ТАШКЕНТ, 18 сен — РИА Новости. Узбекистан предоставил в понедельник гуманитарную помощь 50 тысячам беженцев из Мьянмы, перебравшимся в Бангладеш, передает информационное агентство "Жахон" при МИД Узбекистана.

"Восемнадцатого сентября гуманитарный груз из Узбекистана был доставлен в головной офис Бангладешского общества красного полумесяца (БОКП) в городе Дакка для дальнейшей передачи беженцам мусульманам-рохинджа из Мьянмы", — говорится в сообщении.

По данным агентства, груз рассчитан на 50 тысяч человек и включает в себя 14 видов продуктов питания и других предметов первой необходимости — рис, сахар, арахис, молочный порошок, бисквиты, москитную сетку, одеяла, одежду, обувь, основные медикаменты и минеральную воду.

"Гуманитарный груз из Узбекистана поступил в очень нужный момент — в условиях беспрецедентного наплыва беженцев из Мьянмы", — заявил на церемонии передачи груза генеральный секретарь БОКП Мозарул Хак, слова которого цитирует агентство. По данным БОКП, груз из Узбекистана стал одной из самих крупных партий гуманитарной помощи, которую общество получило из зарубежных стран для нужд рохинджа на территории Бангладеш.

Ранее МИД Узбекистана призывал власти Мьянмы принять все необходимые меры для прекращения и предотвращения насилия против мусульман. Власти республики также приняли решение направить гуманитарную помощь беженцам из Мьянмы.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Мусульмане-рохинджа из Мьянмы ищут убежища в соседнем Бангладеше

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли. По данным правительства Бангладеш, в последние три недели в эту страну прибыли около 400 тысяч беженцев из Мьянмы. До этого около 400 тысяч представителей рохинджа уже были в Бангладеш.