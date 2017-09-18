В Каталонии изъяли 100 тысяч брошюр о "референдуме"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сотрудники Гражданской гвардии Испании в понедельник конфисковали 100 тысяч брошюр, связанных с проведением так называемого "референдума о независимости", который власти этого испанского автономного сообщества собираются провести 1 октября.

Брошюры, рекламирующие референдум были обнаружены в здании типографии Enquadernacions Rovira de Sabadell в Барселоне. Как сообщает агентство Europa Press со ссылкой на типографию, в понедельник в районе 7 утра (08.00 мск) сотрудники правоохранительных органов вошли в здание и через пару часов вышли из него с обнаруженными агитационными материалами.

Накануне сотрудники Гражданской гвардии изъяли в ходе обысков в Каталонии в общей сложности 1,3 миллиона различных материалов, связанных с проведением референдума.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.