Иран призвал все стороны соблюдать соглашение по ядерной программе

ВЕНА, 18 сен — РИА Новости. Иран призывает все стороны, подписавшие Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соблюдать свои обязательства, его подрыв нанесет ущерб всему мировому сообществу, заявил вице-президент ИРИ, глава Организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи.

"Сейчас не время давать подробный анализ неприемлемых трудностей и препятствий, которые создаются одним из участников на пути полной реализации СВПД. Но достаточно обратить ваше внимание на тот факт, что все участники должны выполнять ядерные договоренности, обеспечивает их целостность. Все участники без какого-либо исключения несут ответственность. Каждая страна обязана добросовестно выполнять свои обязательства", — сказал он, выступая в понедельник на пленарном заседании 61-ой сессии Генконференции МАГАТЭ.

Салехи добавил, что "любые меры, направленные на ослабление или сведение к нулю положений ядерной договоренности под каким-либо предлогом политической мотивации и удобных оговорок, безусловно, поставит под угрозу это историческое достижение, и это будет не только в ущерб участников, но и всего международного сообщества".

Он также напомнил, что агентство подтвердило "честное и добросовестное выполнение Ираном своих обязательств согласно этой договоренности".

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.