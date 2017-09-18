Иран призвал все стороны соблюдать соглашение по ядерной программе

ВЕНА, 18 сен — РИА Новости. Иран призывает все стороны, подписавшие Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соблюдать свои обязательства, его подрыв нанесет ущерб всему мировому сообществу, заявил вице-президент ИРИ, глава Организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи.
Салехи добавил, что "любые меры, направленные на ослабление или сведение к нулю положений ядерной договоренности под каким-либо предлогом политической мотивации и удобных оговорок, безусловно, поставит под угрозу это историческое достижение, и это будет не только в ущерб участников, но и всего международного сообщества".
Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.