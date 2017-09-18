Президент Литвы пожаловалась генсеку ООН на учения "Запад-2017"

ВИЛЬНЮС, 18 сен — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась на российско-белорусские учения "Запад-2017" генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

"Моделирование реального конфликта с государствами НАТО, скрытые масштабы и сценарии учений, дислокация военных и тактической техники, неконвенционные действия говорят об агрессивном и нападающем характере учений "Запад", — приводит пресс-служба президентского дворца слова Грибаускайте.

В сообщении отмечается, что президент Литвы выразила поддержку реформе ООН. По мнению Грибаускайте, "в последнее время реакция организации на нарушения международных прав недостаточна, организация не выполняет свою миссию в полном объеме".

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.

Как сообщали в Минобороны Белоруссии, учения "Запад-2017" не ставят своей целью отработку действий против западных стран, а за условным противником не скрываются члены НАТО.

Как ранее заявлял МИД РФ, комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений, общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ ("О мерах укрепления доверия и безопасности"). Россия 13 июля на заседании Совета Россия-НАТО (СРН) провела для стран-членов альянса брифинг о предстоящих учениях. Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса заявила РИА Новости, что Россия и Белоруссия обеспечили транспарентность в связи с учениями.