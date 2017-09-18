В Йемене число подозрений на холеру превысило 686 тысяч случаев

ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество подозрений на холеру в Йемене превысило 686 тысяч человек, более двух тысяч человек скончались от заболевания, заявил журналистам на пресс-конференции представитель департамента Всемирной организации здравоохранения по пандемическим и эпидемическим заболеваниям Доминик Легрос.

"По последним данным, которые я получил вчера, количество случаев подозрения на холеры в Йемене составило 686783 человека. Погибших – две тысячи 90 человек", — сказал он.

Легрос подчеркнул, что речь идет только о случаях подозрения на холеру, которые еще предстоит подтвердить медицинскими исследованиями.

Ранее ВОЗ сообщала, что с начала второй вспышки заболевания, за период с 27 апреля по 12 сентября в Йемене холерой заразились 658 тысяч 678 человек, умерли — 2071.