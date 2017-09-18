Порошенко предложит СБ ООН расширенный мандат для миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко предложит Совету Безопасности ООН расширить мандат миротворческой миссии в Донбассе, позволив ей применять оружие и принуждать к разминированию и разоружению в зоне конфликта, заявила в понедельник представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Ранее Порошенко заявил, что рассчитывает в ходе визита в Нью-Йорк встретиться с руководством США, в том числе с представителями Пентагона. Он добавил, что на заседании Генассамблеи ООН поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбассе.

"Президент, выступая на Совете Безопасности, будет настаивать на расширенном мандате миротворцев ООН по поддержке мира, который позволит "голубым каскам" применять оружие в случае необходимости и не только для самозащиты", — заявила Луценко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

По ее словам, основные требования, которые Киев будет представлять — это "размещение такой миротворческой миссии по всей территории временно оккупированных районов Луганской и Донецкой области, обязательное размещение на неподконтрольном украинско-российском участке границы". "Это не только охрана миссии ОБСЕ, но и обязательное принуждение к разминированию и разоружению", — добавила она.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.