Порошенко намерен обсудить с Трампом возможность поставки летального оружия

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом 21 сентября намерен обсудить возможность поставок Киеву летального оружия и ввод миротворческой миссии в Донбасс, заявила в понедельник представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко.

Порошенко 18-21 сентября осуществит рабочий визит в США для участия в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ранее сообщалось, что Порошенко в ходе встречи с Трампом 21 сентября обсудит Донбасс, сотрудничество в сфере безопасности, а также помощь США в вопросе реформ.

"В четверг у президента Украины будет встреча с президентом США Трампом, где будут обсуждены вопросы регионального и глобального характера, где будут обсуждены вопросы экономического и энергетического сотрудничества США с Украиной, где обязательно будет подниматься вопрос поставок летального оружия и вопросы миротворческой миссии", — сказала Луценко на брифинге, который в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия, свои рекомендации руководству страны он представит по итогам визита в украинскую столицу.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.