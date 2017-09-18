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В мире

Президент Литвы хочет обсудить "российскую угрозу" в ООН

12:3618.09.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Литвы Даля Грибаускайте. Архивное фотоПрезидент Литвы Даля Грибаускайте. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВИЛЬНЮС, 18 сен — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте намерена выступить на сессии Генеральной ассамблеи ООН с речью, акцентом которой станет "российская угроза", сообщает в понедельник пресс-служба президентского дворца.

Танк Т-90М на учениях Запад-2017 в Ленинградской области. 13 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Напуганный до смерти Запад, или Ремарки на полях учений
В Нью-Йорке 12 сентября официально открылась 72-я сессия ГА ООН, полномочия председателя принял глава МИД Словакии Мирослав Лайчак. Грибаускайте и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс отбыли в США в воскресенье.

Как отмечает пресс-служба, Грибаускайте в свой речи намерена сделать акцент на "агрессивных сценариях" со стороны РФ, якобы направленных против Запада, в том числе "отрабатываемых на учениях "Запад".

"Президент Литвы привлечет внимание мировых лидеров не только к военным угрозам, но и к угрозам энергетического шантажа, кибернетических атак, дестабилизирующей пропаганды", — говорится в сообщении.

Здание Международного информационного агентства Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Страны Балтии ранее не раз заявляли о "российской угрозе". Москва неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе со стороны Москвы независимости балтийских стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, такие заявления абсурдны и безосновательны. При этом в странах Балтии дислоцированы батальоны НАТО неподалеку от границ с РФ, альянс регулярно проводит в регионе маневры. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.

Президент РФ Владимир Путин, ранее говоря об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Министр обороны Польши Антони Мачеревич. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Также ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.
Варшавская сирена на Рыночной площади в Польше
© Fotolia / Kavalenkava
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