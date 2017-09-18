Президент Литвы хочет обсудить "российскую угрозу" в ООН

ВИЛЬНЮС, 18 сен — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте намерена выступить на сессии Генеральной ассамблеи ООН с речью, акцентом которой станет "российская угроза", сообщает в понедельник пресс-служба президентского дворца.

В Нью-Йорке 12 сентября официально открылась 72-я сессия ГА ООН, полномочия председателя принял глава МИД Словакии Мирослав Лайчак. Грибаускайте и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс отбыли в США в воскресенье.

Как отмечает пресс-служба, Грибаускайте в свой речи намерена сделать акцент на "агрессивных сценариях" со стороны РФ, якобы направленных против Запада, в том числе "отрабатываемых на учениях "Запад".

"Президент Литвы привлечет внимание мировых лидеров не только к военным угрозам, но и к угрозам энергетического шантажа, кибернетических атак, дестабилизирующей пропаганды", — говорится в сообщении.

Страны Балтии ранее не раз заявляли о "российской угрозе". Москва неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе со стороны Москвы независимости балтийских стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, такие заявления абсурдны и безосновательны. При этом в странах Балтии дислоцированы батальоны НАТО неподалеку от границ с РФ, альянс регулярно проводит в регионе маневры. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.

Президент РФ Владимир Путин, ранее говоря об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Также ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.