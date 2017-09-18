В Кремле объяснили, от чего зависит будущее инициативы России по Донбассу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Будущее инициативы о миротворцах в Донбассе зависит от того, насколько конструктивную позицию по этому вопросу займут Киев и Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, все будет зависеть от того, насколько конструктивную позицию займут и Киев, и США", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли у Москвы опасений, что планы по размещению миротворцев могут сорваться.

По словам Пескова, Москва последовательно проводит линию на всемерное способствование поискам путей урегулирования конфликта. Киев же, по словам Пескова, не выполняет соглашение по урегулированию. Пресс-секретарь президента напомнил, что РФ является одной из стран-гарантов минских договоренностей, "которые не исполняются из-за неготовности и нежелания Киева выполнять те пункты однозначные, которые написаны в подписанных всеми сторонами документах".

Песков напомнил, что российский проект резолюции по миротворцам в Донбассе сформулирован из инициативы Путина. "Важно не размывать суть российского предложения о миссии ООН", — сказал Песков, отметив, что миссия обеспечивала бы безопасность сотрудников ОБСЕ, которые работают на Донбассе.

Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Кроме того, Киев настаивает, что в миротворческой миссии в Донбассе не должны принимать участия россияне. С самопровозглашенными республиками власти Украины вести переговоры отказываются.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу, в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

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