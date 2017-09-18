В Кремле объяснили, от чего зависит будущее инициативы России по Донбассу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Будущее инициативы о миротворцах в Донбассе зависит от того, насколько конструктивную позицию по этому вопросу займут Киев и Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Москва последовательно проводит линию на всемерное способствование поискам путей урегулирования конфликта. Киев же, по словам Пескова, не выполняет соглашение по урегулированию. Пресс-секретарь президента напомнил, что РФ является одной из стран-гарантов минских договоренностей, "которые не исполняются из-за неготовности и нежелания Киева выполнять те пункты однозначные, которые написаны в подписанных всеми сторонами документах".
Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу, в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.
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