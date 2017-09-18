Украинская авиация усиленно патрулирует границы из-за учений "Запад-2017"

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины привлекла авиацию к усиленному патрулированию северного участка государственной границы в связи с учениями "Запад-2017" на территории Белоруссии, сообщает в понедельник пресс-служба пограничной службы Украины.
"Во время учений "Запад-2017" Госпогранслужба усилила контроль за северным участком пограничной авиацией", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы.
Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.
МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере. В Совете Федерации РФ заявили, что обвинения Украины в адрес России не имеют никаких оснований — по мнению сенатора, ветерана СВР Игоря Морозова, власти довели людей до нищенского состояния, развалили экономику страны, а теперь пытаются уйти от ответственности, свалив все на "внешнего врага".