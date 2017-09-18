В Евросоюзе не исключают ограниченного "военного ответа" террористам

БРЮССЕЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Координатор Евросоюза по борьбе с терроризмом бельгиец Жиль де Керков не исключил возможность "военного ответа" террористам со стороны ЕС, который носил бы ограниченный характер.

"Мы не исключаем военного ответа, но мы не хотим чисто военного подхода а-ля (Джордж) Буш-младший", — цитирует в понедельник де Керкова бельгийское агентство Belga

В первый год работы Буша-младшего на посту президента США произошли теракты 11 сентября 2011 года, ответом на которые стало его решение о вводе войск в Афганистан, а в 2003 году — в Ирак.

По словам координатора ЕС по борьбе терроризмом, который был назначен на этот пост 17 сентября 2007 года, в Евросоюзе "не представляли, что так много европейцев едут воевать (на стороне террористов) и что (террористическая) организация ("Исламское государство"*) способна привлекать людей со всех концов света".

В этой связи де Керков высказал обеспокоенность тем, что исламской радикализации сегодня подвержены люди, которые не имеют прямых связей с террористическим движением. "Враг обретает все больше обличий", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.