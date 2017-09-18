В Евросоюзе не исключают ограниченного "военного ответа" террористам

БРЮССЕЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Координатор Евросоюза по борьбе с терроризмом бельгиец Жиль де Керков не исключил возможность "военного ответа" террористам со стороны ЕС, который носил бы ограниченный характер.Belga.
В первый год работы Буша-младшего на посту президента США произошли теракты 11 сентября 2011 года, ответом на которые стало его решение о вводе войск в Афганистан, а в 2003 году — в Ирак.
По словам координатора ЕС по борьбе терроризмом, который был назначен на этот пост 17 сентября 2007 года, в Евросоюзе "не представляли, что так много европейцев едут воевать (на стороне террористов) и что (террористическая) организация ("Исламское государство"*) способна привлекать людей со всех концов света".
В этой связи де Керков высказал обеспокоенность тем, что исламской радикализации сегодня подвержены люди, которые не имеют прямых связей с террористическим движением. "Враг обретает все больше обличий", — сказал он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.