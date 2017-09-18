В лагере беженцев в Бангладеш слоны затоптали насмерть двух человек

БАНГКОК, 18 сен — РИА Новости. Слоны, напавшие рано утром в понедельник на лагерь беженцев-рохинджа у границы Бангладеш и Мьянмы, затоптали насмерть двух человек, в том числе ребенка, и ранили еще пятерых, сообщает интернет-версия газеты The Daily Star, издающейся в Бангладеш.

Слоны напали на лагерь беженцев, расположенный у города Кокс-Базар, около 5.00, погибли 55-летний мужчина и двухлетний ребенок, сообщает издание со ссылкой на местную полицию. Еще пять человек получили ранения и были доставлены в местную больницу.

Все погибшие и пострадавшие принадлежат к народности рохинджа (рохинья). Они прибыли в лагерь беженцев на территории Бангладеш, спасаясь от преследования со стороны вооруженных сил Мьянмы в мьянманском штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш, сообщает издание.

Рохинджа (рохинья) – этнические бенгальцы, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, но не имеющие мьянманского гражданства. Он являются потомками бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков. Мьянманские военные 25 августа начали масштабную операцию против боевиков из организации "Араканская армия спасения рохинджа", организовавших синхронизированное нападение на мьянманские пограничные посты, полицейские участки и воинские части в штате Ракхайн.

С 25 августа по середину сентября из Ракхайна в Бангладеш в поисках убежища перешли более 410 тысяч рохинджа. Они размещены в переполненных лагерях беженцев, расположенных вдоль границы на территории Бангладеш.