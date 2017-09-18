Китай призвал выполнять резолюции СБ ООН по КНДР, а не создавать проблемы

ПЕКИН, 18 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай надеется, что в сложившейся ситуации все стороны будут выполнять решения Совета Безопасности ООН по КНДР, а не создавать новые проблемы, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя слова постпреда США при ООН Никки Хейли.
"Я бы хотел подчеркнуть, что принятая Советом Безопасности ООН резолюция отразила консенсус международного сообщества по неприятию ядерной программы КНДР. Совет Безопасности только принял резолюцию 2375. Первостепенная задача на данный момент для всех — в полной мере исполнять это решение, а не усложнять ситуацию и создавать проблемы", — сказал на брифинге Лу Кан. Он отметил, что постоянные взаимные угрозы сторон конфликта не только не способствовали его урегулированию, но и наоборот, привели к еще большей напряженности на Корейском полуострове. "Поэтому мы надеемся, что все стороны будут строго, в полной мере выполнять все резолюции Совета Безопасности, касающиеся КНДР", — добавил Лу Кан.
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.