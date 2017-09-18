Китай призвал выполнять резолюции СБ ООН по КНДР, а не создавать проблемы

ПЕКИН, 18 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай надеется, что в сложившейся ситуации все стороны будут выполнять решения Совета Безопасности ООН по КНДР, а не создавать новые проблемы, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя слова постпреда США при ООН Никки Хейли.

Ранее Хейли заявила, что США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур Организации Объединенных наций. Она отметила, что если КНДР будет угрожать безопасности США и их союзникам, то будет уничтожена.

"Я бы хотел подчеркнуть, что принятая Советом Безопасности ООН резолюция отразила консенсус международного сообщества по неприятию ядерной программы КНДР. Совет Безопасности только принял резолюцию 2375. Первостепенная задача на данный момент для всех — в полной мере исполнять это решение, а не усложнять ситуацию и создавать проблемы", — сказал на брифинге Лу Кан. Он отметил, что постоянные взаимные угрозы сторон конфликта не только не способствовали его урегулированию, но и наоборот, привели к еще большей напряженности на Корейском полуострове. "Поэтому мы надеемся, что все стороны будут строго, в полной мере выполнять все резолюции Совета Безопасности, касающиеся КНДР", — добавил Лу Кан.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.