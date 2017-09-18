США и Украина заинтересованы в продолжении войны в Донбассе, заявил сенатор

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. США и киевские власти заинтересованы в продолжении войны в Донбассе, они будут всячески "заматывать" тему размещения миротворцев ООН на юго-востоке Украины, заявил РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.

"Вашингтон и Киев заинтересованы в продолжении войны на Донбассе, они не видят другого решения, кроме военного. Для (президента Украины Петра) Порошенко это возможность сохранить его президентское кресло, на войну можно все списать", — сказал российский парламентарий.

Цеков подчеркнул, что нежелание украинских властей и их заокеанских покровителей идти по переговорному пути, пути исполнения минских соглашений становится очевидным уже для всех.

"Для США конфликт на Донбассе так же выгоден, как и для Киева. Американцы, в свою очередь, заинтересованы в сохранении очага нестабильности возле России, так называемой буферной зоны на границе с Россией в лице Украины", — пояснил сенатор.

Он напомнил, что Россия предлагала разместить миротворцев ООН на границе соприкосновения сторон конфликта в Донбассе, чтобы прекратились обстрелы, начался переговорный процесс. Украинцы предлагают разместить миротворцев на территории юго-востока страны вплоть до границы с Россией. "Но с Россией войны нет, тогда зачем там миротворцы?" — выразил недоумение Цеков.

"Если нас можно назвать условно "партией мира", то американцев и их союзников — "партией войны", — уверен Цеков.

Он подчеркнул, что похожая ситуация складывается и в Сирии, где Россия стремится привести ситуацию в русло мирного урегулирования и политического диалога, а американцы заинтересованы в продолжении войны, усилении своего влияния, расколе территории Сирии.

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