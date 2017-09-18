В Таиланде российский турист провел четверо суток в море на резиновой лодке

БАНГКОК, 18 сен – РИА Новости. Российский турист, попытавшийся на резиновой лодке добраться из провинции Трат до курортного города Паттайя, провел четверо суток в море, но так и не сумел покинуть район побережья Трата, сообщает в понедельник газета Bangkok Post.

Мужчину, сильно уставшего после четырехдневного плавания, нашли жители одной из прибрежных деревень провинции Трат. Его резиновую лодку вынес на берег прилив. В лодке вместе с ним были велосипед, топор, походная плитка и сменная одежда. Жители деревни вызвали полицию, после чего путешественник был доставлен в участок для выяснения личности и отдыха, сообщает газета со ссылкой на полицию.

Полицейские, которые разговаривали с путешественником через переводчика, сообщили газете, что он – россиянин, однако точно установить его личность по документам на настоящий момент не представляется возможным, так как никаких документов при нем не было обнаружено, а сам мужчина заявляет, что потерял паспорт.

По словам полицейских, путешественник приехал в Трат из Паттайи с тремя друзьями. Четыре дня назад друзья уехали, а он решил добираться обратно до Паттайи морским путем, сообщает издание. Расстояние от Трата до Паттайи по автомобильной дороге составляет около 240 километров. По морю расстояние между этими точками несколько меньше – около 200 километров.