Экс-генсек НАТО посетил позиции вооруженных сил Украины в Донбассе

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил позиции вооруженных сил Украины в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба украинского Минобороны.

"В районе проведения антитеррористической операции (военной операции в Донбассе — ред.) побывала с визитом иностранная делегация во главе с бывшим премьер-министром Дании, недавним генеральным секретарем НАТО, а ныне — внештатным советником президента Украины Андерсом Фог Расмуссеном", — сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

По данным Минобороны, Расмуссен вместе с группой европейских политиков посетил ряд городов Донецкой области, где ознакомился с задачами и состоянием украинских войск. В частности, делегация посетила одну из бригад вооруженных сил Украины, дислоцирующуюся у линии соприкосновения на донецком направлении.

Представители штаба и Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе рассказали делегации об обстановке в зоне конфликта.

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