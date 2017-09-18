В Госдуме предположили, что можно ждать от резолюции Украины по Донбассу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. От киевского проекта резолюции о размещении охранной миссии ООН в Донбассе можно ждать любых предложений, включая размещение миротворческих контингентов между ДНР, ЛНР и Россией, что было бы абсолютно непродуктивно, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ).

"Что касается Украины, то они, будучи настроены на обострение дальнейшей ситуации на Донбассе, могут предлагать, например, размещение на границе между Донецкой и Луганской народными республиками и Россией каких-то миротворческих контингентов, что было бы абсолютно непродуктивно, ибо боевые действия идут на другой линии, на линии между Украиной, ДНР и ЛНР", — заявил Новиков.

При этом депутат подчеркнул, что и предложение России в ООН "у многих получило понимание и необходимый отклик". По мнению Новикова, не исключено, что Киев предложит разместить в зоне конфликта контингент НАТО, так как "от Украины можно ждать любых предложений".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.