ТОКИО, 18 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония не сможет принять идею инвестиций Южной Кореи или Китая на южных Курилах в рамках учрежденной там территории опережающего развития (ТОР), заявил РИА Новости один из японских участников Восточного экономического форума, кавалер ордена "Дружбы Народов", консультант по российско-японскому сотрудничеству Юкио Асадзума.
По его словам, в Японии вызывает беспокойство учреждение премьером РФ Дмитрием Медведевым на южных Курилах территории опережающего развития – ТОР.
"Если два государства не смогут создать новый режим, который не нарушает суверенитета ни одной из двух сторон, то для Японии возможность для продвижения экономического сотрудничества будет отложена на полку", — считает Асадзума. Дело в том, подчеркнул он, что "пока не будет договоренности о новом режиме, решающее право остается у России, которая реально контролирует четыре острова".
"Необходимо как можно скорее договориться о создании нового режима", — сказал эксперт, полагая, что Россия, определенно, тоже этого желает.