Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. Архивное фото

ТОКИО, 18 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония не сможет принять идею инвестиций Южной Кореи или Китая на южных Курилах в рамках учрежденной там территории опережающего развития (ТОР), заявил РИА Новости один из японских участников Восточного экономического форума, кавалер ордена "Дружбы Народов", консультант по российско-японскому сотрудничеству Юкио Асадзума.

"Если Россия будет пользоваться ТОРом или использовать какие-либо другие средства стимулирования экономики, включая привлечение инвестиций, например, Южной Кореи или Китая, то Япония окажется в ситуации, когда в лучшем случае она будет только читать нотации и не сможет помешать этому", — отметил Асадзума.

По его словам, в Японии вызывает беспокойство учреждение премьером РФ Дмитрием Медведевым на южных Курилах территории опережающего развития – ТОР.

В декабре 2016 года на саммите в Японии была достигнута договоренность рассмотреть возможность совместной хозяйственной деятельности двух стран на оспариваемых Токио российских островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Японцы настаивают на создании там для этого "особого режима" в правовом отношении, при котором ни одна из сторон не ощущала бы нарушения своего суверенитета.

"Если два государства не смогут создать новый режим, который не нарушает суверенитета ни одной из двух сторон, то для Японии возможность для продвижения экономического сотрудничества будет отложена на полку", — считает Асадзума. Дело в том, подчеркнул он, что "пока не будет договоренности о новом режиме, решающее право остается у России, которая реально контролирует четыре острова".

"Необходимо как можно скорее договориться о создании нового режима", — сказал эксперт, полагая, что Россия, определенно, тоже этого желает.