Силовики почти 30 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Украинские силовики почти 30 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, повреждения получили четыре строения, заявил в понедельник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 28 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы десяти населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела Петровского района города Донецк повреждены четыре домостроения", — сказал он.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.