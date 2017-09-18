На востоке Индии жертвами шторма стали не менее 12 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сен – РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли в индийском штате Ассам в результате сильного шторма, сообщает в понедельник издание Hindustan Times.
"Жертвы, все из Гоалпары, отправились посмотреть заплыв. Но их лодки опрокинулись около 16.30 (14.00 мск), когда ударил сильный шторм. Мы обнаружили десять тел, сообщений о пропавших без вести нет", — заявил представитель местной полиции Амитабх Синха.
Еще два человека погибли в столице Ассама Гувахати: рыбак – в водоеме на окраине города, и мотоциклист, которого убило упавшее на него дерево.