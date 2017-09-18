На востоке Индии жертвами шторма стали не менее 12 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сен – РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли в индийском штате Ассам в результате сильного шторма, сообщает в понедельник издание Hindustan Times.

Удар стихии произошел в воскресенье, большинство жертв зафиксировано в округе Гоалпара, где на реке опрокинулись три лодки и погибли 10 человек. Среди погибших – шестеро детей и две женщины. Все они направлялись в соседний штат Мегхалая, чтобы посмотреть на ежегодные соревнования по сплаву по реке Сабан.

"Жертвы, все из Гоалпары, отправились посмотреть заплыв. Но их лодки опрокинулись около 16.30 (14.00 мск), когда ударил сильный шторм. Мы обнаружили десять тел, сообщений о пропавших без вести нет", — заявил представитель местной полиции Амитабх Синха.

Еще два человека погибли в столице Ассама Гувахати: рыбак – в водоеме на окраине города, и мотоциклист, которого убило упавшее на него дерево.