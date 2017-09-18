В Гоа запретят распивать алкоголь в общественных местах

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сен – РИА Новости. Власти индийского Гоа намерены с наступлением нового курортного сезона ввести запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах, заявил главный министр штата Манохар Паррикар.

По его словам, эта мера запланирована в октябре, когда в штате начинается курортный сезон.

"Нам необходимо подготовить официальное уведомление о запрете распития алкоголя в общественных местах. Уведомление будет выпущено к концу октября, для чего мы внесем необходимые поправки в существующее законодательство", — цитирует Паррикара издание Hindustan Times.

Чиновник объяснил это необходимостью положить конец неприятностям, которые доставляют пьяные люди в общественных местах. Паррикар анонсировал запрет в ходе мероприятия, посвященного правительственной программе "Чистая Индия". По его словам, когда люди пьют алкогольные напитки на улицах, они бросают и разбивают бутылки, что ведет к загрязнению улиц.

"Если кто-то хочет выпить, они должны пить внутри помещения, не в общественных местах. В следующие 15 дней я проведу встречи с правительственными чиновниками, чтобы запретить потребление алкоголя в общественных местах", — заявил он.

Он добавил, что винные магазины будут штрафоваться, если их клиенты будут распивать продукцию у входа.

По существующим законам распитие алкоголя в Гоа уже запрещено в отдельных общественных местах и пляжах. Борьбу с потреблением алкоголя ведут во многих штатах Индии. В нескольких штатах, в том числе в Гуджарате и Бихаре, действует сухой закон со строгими наказаниями за его нарушение.

Пляжи штата пользуются популярностью среди россиян, которые в последние годы традиционно составляют большинство иностранных туристов в Гоа.