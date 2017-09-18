Президент Венесуэлы считает, что внешне похож на Сталина

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро признался, что замечает внешнее сходство между собой и Иосифом Сталиным.

"В мире есть люди, которые считают меня Сталиным Карибского региона, и я похож. Посмотрите на профиль, я смотрюсь в зеркало и, мне кажется, я похож на Сталина", — заявил венесуэльский лидер в ходе воскресной телепередачи на канале VTV.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.