"Мария" усилилась: мощный ураган движется к Карибам

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Тропический шторм "Мария", который сформировался в Атлантическом океане, усилился до урагана и приближается к Малым Антильским островам. Об этом сообщает Центр предупреждения ураганов США.

Ослабевающий "Хосе"

По данным синоптиков, сейчас ураган находится в 225 километрах к северо-востоку от Барбадоса и продвигается на северо-западном направлении со скоростью почти 24 километра в час. При этом максимальная скорость порывов ветра достигает 120 километров в час.

В начале сентября над Атлантическим океаном сформировался другой тропический шторм, который получил название "Хосе". Уже седьмого сентября "Хосе" усилился до урагана первой категории, однако спустя несколько дней начал ослабевать.

Синоптики ожидают, что шторм в ближайшее время обрушится на районы Багамских и Бермудских островов, Пуэрто-Рико, юго-восточное побережье США, после чего в течение нескольких дней будет ощущаться на средне-атлантическом побережье США.

Разрушительная "Ирма"

В конце августа над Атлантическим океанам сформировался тропический шторм "Ирма", который также усилился до урагана и привел к серьезным последствиям. Жертвами "Ирмы" стали более двадцати человек.

Президент США Дональд Трамп назвал ужасающим ущерб от этого урагана.

Специалисты считают "Ирму" самым мощным ураганом как минимум за последнее десятилетие. Синоптики подчеркивают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", обрушившегося на Техас и приведшего к катастрофическому наводнению. На сегодняшний день американские метеорологи передают, что ураган "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.