Косачев ответил на угрозы США о возможности военной операции против КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен — РИА Новости. Военная операция США и их союзников против КНДР заставит Пхеньян ответить имеющимися у него средствами, и Россия не позволит Вашингтону подобных экспериментов у своих границ, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что Вашингтон пытается найти мирное решение корейской проблемы, но военный вариант также допускается, хотя не стоит на первом месте. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур Организации Объединенных наций. Она отметила, что если КНДР будет угрожать безопасности США и их союзникам, то будет уничтожена.

"Они (лидеры Северной Кореи) будут делать все для того, чтобы от этого внешнего вмешательства защититься… Поэтому до тех пор пока США, другие западные страны, их союзники, соседи Северной Кореи, Южной Корея, Япония, другие региональные страны будут допускать возможность внешнего вмешательства и свержения существующего там режима… До тех пор пока будет существовать такая угроза, к сожалению, Северная Корея и ее власти будут продолжать реализацию своей ядерной программы", — заявил журналистам российский сенатор.

По его словам, военного решения корейского кризиса нет.

"Никакого нет сомнения, что если будет проведена какая-то военная операция, северокорейские власти, увы, реализуют те возможности, которые у них есть — мы не очень понимаем, какие есть возможности, но они совершенно точно есть — и все это кончится очень плачевно, причём не только региона, но и для всего мира, включая США", — считает Косачев.

"США в этом смысле несколько комфортнее, потому что они находятся на значительном географическом отдалении и, прошу прощения, могут позволить себе роскошь экспериментов. А вот нам, стране, которая имеет общую границу с КНДР, не до шуток. Мы не можем позволить ни США, ни каким-то другим странам, которые здесь занимают радикальные позиции, вот таким образом над Северной Кореей экспериментировать", — сказал глава международного комитета.

"Поэтому заявление Тиллерсона у меня вызывает искренне сожаление. Это совершенно точно не решение северокорейской проблемы, при том понимании, что эта проблема очевидно существует и требует незамедлительного решения", — заключил он.