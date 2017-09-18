В Нью-Йорке завершилась встреча Лаврова и Тиллерсона

Министр иностранных дел РФ С. Лавров и госсекретарь США Р. Тиллерсон. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ С. Лавров и госсекретарь США Р. Тиллерсон. Архивное фото

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен — РИА Новости. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона завершилась, Тиллерсон покинул российское постпредство при ООН в Нью-Йорке.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран общались около 45 минут.

Оба министра прибыли в Нью-Йорк на 72-ю сессию Генассамблеи ООН. Ранее Лавров и Тиллерсон проводили встречи в Бонне, Гамбурге, Москве, Вашингтоне и Маниле.

Ожидалось, что главными темами обсуждения станут зоны деэскалации в Сирии (в том числе последняя, четвертая в Идлибе, о создании которой объявили накануне визита Лаврова в Нью-Йорк), украинский кризис и возможность направления в страну миротворцев ООН, ракетные пуски КНДР и двусторонние проблемы.