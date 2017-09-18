США и Южная Корея планируют новые учения с участием американского авианосца

ТОКИО, 18 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. США и Южная Корея планируют в октябре очередные совместные военные учения с участием американской ударной группы во главе с атомным авианосцем, название которого пока неизвестно, соответствующий доклад южнокорейского минобороны был представлен в понедельник в парламенте.

Эта информация появилась вслед за проведением в КНДР очередных ядерных и ракетных испытаний.

Как передает южнокорейское информационное агентство Рёнхап, Вашингтон, Сеул и Токио проведут совместные учения на случай ракетной удара со стороны КНДР в начале октября.

На прошлой неделе Пхеньян, вслед за испытанием термоядерного заряда 3 сентября, произвел пуск баллистической ракеты, которая пролетела над Японией, преодолев 3,7 тысячи километров.