Лавров и Тиллерсон начали встречу в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен — РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон начали в российском постпредстве в Нью-Йорке свою шестую с начала года встречу.

Неформальная встреча проводится по инициативе американской стороны.

Оба министра прибыли в Нью-Йорк на 72-ю сессию Генассамблеи ООН. Ранее Лавров и Тиллерсон проводили встречи в Бонне, Гамбурге, Москве, Вашингтоне и Маниле.

Как ожидается, главными темами обсуждения станут зоны деэскалации в Сирии (в том числе последняя, четвертая в Идлибе, о создании которой объявили накануне визита Лаврова в Нью-Йорк), украинский кризис и возможность направления в страну миротворцев ООН, ракетные пуски КНДР и двусторонние проблемы.