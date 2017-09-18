"Признак тупика": Пушков прокомментировал угрозу США уничтожить КНДР

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова постпреда США при ООН Никки Хейли о возможном уничтожении КНДР.
"Истерики Хейли в ООН, угрозы начать войну против КНДР без осмысления последствий — признак тупика, в который зашли США. О цене войны там думают?", — написал Пушков в Twitter.
"Фарс продолжается"
На слова американского дипломата о возможности полного уничтожения КНДР отреагировал также и первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич, который назвал фарсом угрозы США в адрес Северной Кореи.
"Война — это не детская прогулка и не повод для упражнения в колкостях. США продолжают провоцировать КНДР и тем самым могут создать очень серьезные трудности", — сказал сенатор.
"Отсюда такая воинствующая риторика", — заявил Клинцевич.
Сенатор также заявил, что такой способ выстраивания международных отношений недопустим.
"Потому что этот фарс продолжается, а в процессе него Северная Корея нарушает международные законы о нераспространении ядерного оружия, тем самым пытаясь защищать себя", — заключил парламентарий.
"Крик души"
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов также прокомментировал слова американского дипломата, назвав заявление Хейли безответственным.
Он также добавил, что США действительно имеют возможность уничтожить КНДР, но для этого, по мнению Шаманова, нужно согласие мирового сообщества.
"Они же не собираются жить на другой планете. Поэтому я думаю, что это равносильно безответственному заявлению сверхдержавы, которая позиционирует себя как лидера мирового сообщества", — заключил он.
Сенатор Евгений Серебренников, в свою очередь, указал на расхождения позиций главы Госдепа Рекса Тиллерсона и постпреда США при ООН. Заявление Хейли, как отмечает Серебренников, противоречит словам главы американского дипломатического ведомства, который ранее заявлял, что Вашингтон не стремится смещать руководство КНДР и выступает лишь за усиление давления.
Такая ситуация, по мнению сенатора, является показателем отсутствия единой линии поведения во внешней политике США.
Санкции в отношении КНДР
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую новые санкции против Пхеньяна. Новая резолюция установила самый строгий санкционный режим ООН в XXI веке.