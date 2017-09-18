"Признак тупика": Пушков прокомментировал угрозу США уничтожить КНДР

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова постпреда США при ООН Никки Хейли о возможном уничтожении КНДР.

Американский дипломат заявила, что США исчерпали возможность решить северокорейскую проблему в рамках ООН. Американский постпред также добавила, что если Пхеньян будет угрожать безопасности США и их союзникам, она будет уничтожена.

"Истерики Хейли в ООН, угрозы начать войну против КНДР без осмысления последствий — признак тупика, в который зашли США. О цене войны там думают?", — написал Пушков в Twitter.

"Фарс продолжается"

На слова американского дипломата о возможности полного уничтожения КНДР отреагировал также и первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич, который назвал фарсом угрозы США в адрес Северной Кореи.

"Война — это не детская прогулка и не повод для упражнения в колкостях. США продолжают провоцировать КНДР и тем самым могут создать очень серьезные трудности", — сказал сенатор.

Он также подчеркнул, что американская разведка "хорошо работает", поэтому в США знают, что Северная Корея не обладает вооружением, способным нанести вред Соединенным Штатам.

"Отсюда такая воинствующая риторика", — заявил Клинцевич.

Сенатор также заявил, что такой способ выстраивания международных отношений недопустим.

"Потому что этот фарс продолжается, а в процессе него Северная Корея нарушает международные законы о нераспространении ядерного оружия, тем самым пытаясь защищать себя", — заключил парламентарий.

"Крик души"

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов также прокомментировал слова американского дипломата, назвав заявление Хейли безответственным.

"Я думаю, что это такой крик души", — сказал парламентарий.Он также добавил, что США действительно имеют возможность уничтожить КНДР, но для этого, по мнению Шаманова, нужно согласие мирового сообщества.

"Они же не собираются жить на другой планете. Поэтому я думаю, что это равносильно безответственному заявлению сверхдержавы, которая позиционирует себя как лидера мирового сообщества", — заключил он.

Сенатор Евгений Серебренников, в свою очередь, указал на расхождения позиций главы Госдепа Рекса Тиллерсона и постпреда США при ООН. Заявление Хейли, как отмечает Серебренников, противоречит словам главы американского дипломатического ведомства, который ранее заявлял, что Вашингтон не стремится смещать руководство КНДР и выступает лишь за усиление давления.

Такая ситуация, по мнению сенатора, является показателем отсутствия единой линии поведения во внешней политике США.

Санкции в отношении КНДР

Третьего сентября северокорейские власти заявили об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Японские и южнокорейские военные предположили, что мощность тестированного заряда составила 160 килотонн, что в десять раз мощнее атомных бомб, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Кроме того, в конце августа КНДР также провела ракетные испытания. Северокорейская ракета пролетела над территорией Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую новые санкции против Пхеньяна. Новая резолюция установила самый строгий санкционный режим ООН в XXI веке.