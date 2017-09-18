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В мире

"Признак тупика": Пушков прокомментировал угрозу США уничтожить КНДР

04:2218.09.2017
(обновлено: 04:27 18.09.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкАлексей Пушков. Архивное фотоАлексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова постпреда США при ООН Никки Хейли о возможном уничтожении КНДР.

Запуск ракеты КНДР. Архивное фото
© REUTERS / KCNA
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Американский дипломат заявила, что США исчерпали возможность решить северокорейскую проблему в рамках ООН. Американский постпред также добавила, что если Пхеньян будет угрожать безопасности США и их союзникам, она будет уничтожена.

"Истерики Хейли в ООН, угрозы начать войну против КНДР без осмысления последствий — признак тупика, в который зашли США. О цене войны там думают?", — написал Пушков в Twitter.

"Фарс продолжается"

На слова американского дипломата о возможности полного уничтожения КНДР отреагировал также и первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич, который назвал фарсом угрозы США в адрес Северной Кореи.

"Война — это не детская прогулка и не повод для упражнения в колкостях. США продолжают провоцировать КНДР и тем самым могут создать очень серьезные трудности", — сказал сенатор.

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© AFP 2017 / Kazuhiro Nogi
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Он также подчеркнул, что американская разведка "хорошо работает", поэтому в США знают, что Северная Корея не обладает вооружением, способным нанести вред Соединенным Штатам.

"Отсюда такая воинствующая риторика", — заявил Клинцевич.
Сенатор также заявил, что такой способ выстраивания международных отношений недопустим.

"Потому что этот фарс продолжается, а в процессе него Северная Корея нарушает международные законы о нераспространении ядерного оружия, тем самым пытаясь защищать себя", — заключил парламентарий.

"Крик души"

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов также прокомментировал слова американского дипломата, назвав заявление Хейли безответственным.

Портреты с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР отвергла новую санкционную резолюцию Совбеза ООН
"Я думаю, что это такой крик души", — сказал парламентарий.
Он также добавил, что США действительно имеют возможность уничтожить КНДР, но для этого, по мнению Шаманова, нужно согласие мирового сообщества.

"Они же не собираются жить на другой планете. Поэтому я думаю, что это равносильно безответственному заявлению сверхдержавы, которая позиционирует себя как лидера мирового сообщества", — заключил он.

Сенатор Евгений Серебренников, в свою очередь, указал на расхождения позиций главы Госдепа Рекса Тиллерсона и постпреда США при ООН. Заявление Хейли, как отмечает Серебренников, противоречит словам главы американского дипломатического ведомства, который ранее заявлял, что Вашингтон не стремится смещать руководство КНДР и выступает лишь за усиление давления.
Такая ситуация, по мнению сенатора, является показателем отсутствия единой линии поведения во внешней политике США.

Санкции в отношении КНДР

Мужчина смотрит новости на Сеульском вокзале, сообщающие о ядерных испытаниях КНДР, проводимых в недрах горы Мантапсан. 9 сентября 2016
© AP Photo / Ahn Young-joon
В КНДР призвали уничтожить США и Японию
Третьего сентября северокорейские власти заявили об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Японские и южнокорейские военные предположили, что мощность тестированного заряда составила 160 килотонн, что в десять раз мощнее атомных бомб, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Кроме того, в конце августа КНДР также провела ракетные испытания. Северокорейская ракета пролетела над территорией Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую новые санкции против Пхеньяна. Новая резолюция установила самый строгий санкционный режим ООН в XXI веке.

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