В Иране заявили о возможности закрытия границы с Иракским Курдистаном

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Иран закроет границу с Иракским Курдистаном, если регион по результатам референдума станет независимым от Багдада, об этом заявил секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани.

"Соглашения о границах действуют исключительно с центральным правительством Ирака, а отсоединение Курдистана от центральных властей Ирака будет означать закрытие всех погранпереходов на общей (с Иракским Курдистаном — ред.) границе", — заявил Шамхани телекомпании IRIB , также отметив, что это приведет к пересмотру имеющихся у Тегерана соглашений с курдским регионом в Ираке.

Иран признает лишь единый Ирак и федеральные власти этой страны, подчеркнул он.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.

На этой неделе представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Барзани заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. 14 сентября он сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада.