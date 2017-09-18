Президент Венесуэлы поблагодарил Трампа за поддержку диалога с оппозицией

МЕХИКО, 18 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил в воскресенье своего американского коллегу Дональда Трампа за поддержку внутриполитического диалога между властями и оппозицией в стране.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт завила, что Вашингтон призывает к продолжению переговорного процесса в Венесуэле и приветствует посредничество Доминиканской Республики в урегулировании ситуации.

"Я благодарен президенту Дональду Трампу за поддержку национального диалога (в Венесуэле)", — заявил Мадуро в эфире своей еженедельной программы на государственном телевидении.

Ранее президент Венесуэлы заявил, что правительство страны примет участие в переговорах с оппозицией, инициаторами которых стали бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро и президент Доминиканской Республики Данило Медина. Он добавил, что на встрече с оппозицией его будет представлять Хорхе Родригес (ранее занимавший пост вице-президента страны), который возглавит делегацию от правительства Венесуэлы.