В Мексике бандиты переоделись в военную форму и напали на военнослужащих

МЕХИКО, 18 сен — РИА Новости. Восемь бандитов, переодетых в военную форму, и один военнослужащий погибли в перестрелке в мексиканском штате Герреро, сообщили в воскресенье местные власти.

По данным представителя группы по координации безопасности Герреро Роберто Альвареса Эредии, бандиты напали на военных в районе муниципии Телолоапан поздно вечером в субботу, когда те вели патрулирование. Солдаты ответили огнем.

"На месте были изъяты два автомобиля, раскрашенные под военные, оружие и военная форма", — говорится в сообщении Эредии в Facebook. Он добавил, что один из солдат получил ранения и позднее скончался.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.