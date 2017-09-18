В Перу привели к присяге новое правительство

МЕХИКО, 18 сен — РИА Новости. Новое правительство приведено в воскресенье к присяге в Перу после вотума недоверия, выраженного конгрессом предыдущему составу совета министров.

Главой кабинета стала Мерседес Араос, занимавшая ранее посты второго вице-президента и одновременно главы парламентской комиссии по экономике, сообщает портал Comercio.

Церемония приведения к присяге прошла в присутствии президента Педро Кучински. Он представил пятерых новых членов кабинета (министров экономики, юстиции, образования, здравоохранения и по вопросам жилья), остальные посты сохранили за собой члены предыдущего кабинета Фернандо Савалы.

Араос уже входила в состав правительства во время президентства Алана Гарсии (2006-2011), занимая посты руководителя министерства внешней торговли и туризма, а затем – министерства экономики.

Вотум недоверия правительству был выражен конгрессом в конце минувшей недели на фоне отказа оппозиционного большинства поддержать реформу образования. Сама Араос заявила после церемонии принесения присяги, что намерена продолжить политику реформирования сферы образования, однако планирует находиться в постоянном контакте с оппозиционным конгрессом по этому вопросу в отличие от своего предшественника.