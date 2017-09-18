Пушков прокомментировал заявление Хейли о возможном уничтожении КНДР

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли о возможном уничтожении КНДР является признаком тупика, в который зашли США.

Ранее в воскресенье американский дипломат заявила, что США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур ООН. Она также отметила, что если КНДР будет угрожать безопасности США и их союзникам, она будет уничтожена.

"Истерики Хейли в ООН, угрозы начать войну против КНДР без осмысления последствий — признак тупика, в который зашли США. О цене войны там думают?", — написал Пушков в Twitter.

Ранее третьего сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Как предположили южнокорейские и японские военные, мощность испытанного заряда составила 160 килотонн, что в десять раз превышает мощность атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. За неделю до шестого по счету ядерного теста Северная Корея провела тесты баллистической ракеты, которая пролетела через территорию Японии.

В связи с ядерным испытанием в КНДР Совбез ООН единогласно проголосовал за резолюцию, предусматривающую введение новых ограничительных мер в отношении Северной Кореи. Резолюция 2375 установила самый строгий санкционный режим ООН в XXI веке.