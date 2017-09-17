Иракский Курдистан отверг предложенную Западом альтернативу по референдуму

КАИР, 17 сен — РИА Новости. Высшая комиссия по проведению референдума о независимости в Иракском Курдистане отвергла альтернативное плебисциту предложение западных стран, говорится в заявлении избирательного органа.

Вопрос об альтернативе стал одним из главных на прошедшем в воскресенье заседании комиссии.

"Эти предложения не содержат гарантии, которые устроили бы жителей региона… Референдум пройдет в ранее назначенный срок", — приводится в тексте заявления.

При этом комиссия "продолжит переговоры со всеми заинтересованными сторонами мирового сообщества", говорится в сообщении.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. На этой неделе представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Барзани заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. 14 сентября Барзани сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада.