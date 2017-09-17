В Совфеде назвали фарсом угрозы США уничтожить КНДР

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Американские власти уверены, что КНДР не сможет нанести США ущерб, и поэтому провоцируют Пхеньян своей "воинствующей риторикой", заявил первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в интервью RT.

"Война — это не детская прогулка и не повод для упражнения в колкостях. США продолжают провоцировать КНДР и тем самым могут создать очень серьезные трудности", — сказал сенатор.

Он добавил, что американская разведка "хорошо работает", поэтому в Вашингтоне убеждены, что Пхеньян не располагает ни необходимыми средствами доставки, ни мощными боеприпасами, которые могли бы нанести Соединенным Штатам вред.

"Отсюда такая воинствующая риторика", — заявил Клинцевич. Он отметил, что выстраивать таким образом международные отношения нельзя.

"Потому что этот фарс продолжается, а в процессе него Северная Корея нарушает международные законы о нераспространении ядерного оружия, тем самым пытаясь защищать себя", — заключил парламентарий.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон исчерпал дипломатические средства решения ядерной проблемы КНДР в рамках Совбеза ООН. По ее словам, если Пхеньян будет и дальше придерживаться "безрассудной" политики, а Соединенным Штатам придется защищать либо себя, либо своих союзников, то КНДР "будет уничтожена".

В ночь на 15 сентября Северная Корея произвела пуск ракеты, которая перелетела Японию и упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Дальность пуска составила около 3,7 тысячи километров.

До этого, 3 сентября, Пхеньян объявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные из Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 120-160 килотонн — это в несколько раз больше, чем потенциал атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.