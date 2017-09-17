Генсек ООН не поддержал референдум о независимости Иракского Курдистана

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш считает референдум о независимости Иракского Курдистана несвоевременным, поскольку он отвлекает от борьбы против террористической группировки "Исламское государство"*.

"Генеральный секретарь считает, что любое одностороннее решение о проведении референдума в данный момент отвлечет внимание от необходимости нанести поражение ИГ", — говорится в заявлении генсека ООН.

Гутерреш также призвал власти Иракского Курдистана и федеральные власти Ирака к диалогу для поиска компромиссного решения по вопросу о референдуме.

Власти автономного Иракского Курдистана ранее в этом году в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.

Как сообщили курдские СМИ на этой неделе, представители США, Франции, Германии и ООН предложили на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани перенести референдум. Барзани заявил, что если не получит альтернативу референдуму, то он состоится в назначенный срок.

* Террористическая организация, запрещенная в России.