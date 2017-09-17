Генсек ООН не поддержал референдум о независимости Иракского Курдистана

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш считает референдум о независимости Иракского Курдистана несвоевременным, поскольку он отвлекает от борьбы против террористической группировки "Исламское государство"*.
Гутерреш также призвал власти Иракского Курдистана и федеральные власти Ирака к диалогу для поиска компромиссного решения по вопросу о референдуме.
Власти автономного Иракского Курдистана ранее в этом году в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.
* Террористическая организация, запрещенная в России.