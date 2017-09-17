Депутат ГД назвал попыткой устрашения слова Хейли об ударе по КНДР

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о возможном уничтожении КНДР является попыткой устрашения, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").
"Безусловно, в первую очередь это попытка устрашающего фактора", — сказал Швыткин РИА Новости.
При этом парламентарий подчеркнул, что недооценивать данное заявление ни в коем случае нельзя. "Мы знаем, к сожалению, факты, когда Соединенные Штаты Америки в силу своей импульсивности, своей непредсказуемости наносили удары, ничем не оправданные", — отметил депутат. Зампред думского комитета добавил, что вероятность такого удара со стороны США в районе Северной Кореи существует, но она невелика.
По мнению Швыткина, слова Хейли вызывают безусловное возмущение и могут повлечь эскалацию напряженности в регионе. "Соединенные Штаты Америки и их союзники пытаются в очередной раз себе присвоить полномочия третейского судьи, а проще сказать — Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи ООН", — заключил депутат.
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.