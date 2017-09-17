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В мире

Пентагон разберется: постпред США при ООН пригрозила уничтожить КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1379)
21:5817.09.2017
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© AP Photo / Andrew HarnikПостоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фотоПостоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Вашингтон исчерпал дипломатические средства решения северокорейской проблемы, поэтому, если Пхеньян продолжит вести "безрассудную" политику и США придется защищать себя или своих союзников, КНДР будет уничтожена, сказала постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm 
Трамп назвал Ким Чен Ына "ракетным человеком"
По словам дипломата, заявление американского президента Дональда Трампа о том, что КНДР рискует столкнуться с "огнем и яростью", не было "пустой угрозой".

"Мы старались вести себя ответственно, в то время как КНДР демонстрировала безответственное и безрассудное поведение", —заявила Хейли в интервью CNN.

Она добавила, что Вашингтон всеми силами пытался урегулировать проблему, используя дипломатические средства, однако к настоящему времени США фактически исчерпали все возможности найти решение в рамках Совбеза ООН. Постпред отметила, что, если ситуация не изменится, проблемой займется Пентагон.

"Я буду только рада передать этот вопрос в ведение (главы Пентагона — Прим. ред.) генерала Мэттиса, поскольку у него есть множество вариантов военного ответа", — добавила она.

По ее словам, когда Трамп говорил про "огонь и ярость", США все равно оставались сторонниками ответственного подхода и дипломатического урегулирования. В ответ на уточняющий вопрос о том, что конкретно подразумевает под собой "огонь и ярость", постпред посоветовала спросить, что имелось в виду, у самого Трампа.

Запуск ракеты КНДР. Архивное фото
© REUTERS / KCNA
КНДР нужно ядерное оружие для ответного удара по США, заявил Ким Чен Ын
"И все же нам всем известно, что если КНДР не откажется от своей безрассудной политики, если США придется каким-либо образом защищать себя или своих союзников, КНДР будет уничтожена", — сказала Хейли. При этом она добавила, что "никто не хочет войны".

Кроме того, дипломат сообщила, что последний пакет санкций ООН позволил перекрыть в общей сложности 90% внешней торговли КНДР. Такого результата удалось достичь, в том числе, за счет сокращения поставок нефтепродуктов и снижения объемов инвестиций.

"Крик души"

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал слова Хейли безответственными.

"Я думаю, что это такой крик души", — подчеркнул парламентарий. Он отметил, что у США действительно есть возможность уничтожить КНДР, но не все так просто. По словам Шаманова, чтобы "все сделать", потребуется согласие мирового сообщества.

"Они же не собираются жить на другой планете. Поэтому я думаю, что это равносильно безответственному заявлению сверхдержавы, которая позиционирует себя как лидера мирового сообщества", — заключил депутат.

Запутались в приоритетах

Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. 15.09.2017
© AFP 2017 / Kazuhiro Nogi
Японские силы самообороны не стали сбивать ракету КНДР
Амбиции Вашингтона привели к тому, что американцы уже сами запутались в приоритетах своей внешней политики, причем прослеживается это даже в рамках одного Госдепартамента, заявил и.о. оборонного комитета Совфеда Евгений Серебренников.

Сенатор обратил внимание на заявление главы госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что США не стремятся смещать руководство КНДР и выступают лишь за усиление давления. Эта позиция существенно расходится с тем, о чем говорила Хейли.

"То, что допускаются взаимоисключающие заявления представителями одной администрации Белого дома, свидетельствует об отсутствии единой линии поведения во внешней политике", —отметил Серебренников.

По мнению парламентария, Соединенные Штаты хотят, чтобы мир безропотно принимал тот порядок, который навязывает Вашингтон. "Ситуация остается тревожной и труднопредсказуемой", — сказал сенатор.

Ядерная проблема

Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017
© REUTERS / KCNA
Политолог: КНДР может ответить на давление очень опасным способом
В ночь на 15 сентября КНДР произвела пуск ракеты в направлении Японии. Она упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Дальность полета составила около 3,7 тысячи километров, а высота — примерно 800 километров.

Совет безопасности ООН осудил испытания, назвав их "крайне провокационными", и призвал Северную Корею отказаться от ядерной программы. Действия Пхеньяна также осудили Россия, США и другие страны.

Ранее Совбез принял новую резолюцию, усиливающую санкционный режим против Пхеньяна, в ответ на проведенное 3 сентября испытание водородного боезаряда. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" написала, что внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет, если враждебность со стороны США сохранится.

Российский постпред при ООН Василий Небензя призвал все стороны прекратить взаимные угрозы в ситуации вокруг Корейского полуострова и начать "значимые переговоры".

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

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