Шаманов прокомментировал слова Хейли о возможном уничтожении КНДР

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия") назвал безответственным заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли о возможном уничтожении КНДР.

Ранее в воскресенье Хейли заявила, что США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур Организации Объединенных Наций. Она отметила, что если КНДР будет угрожать безопасности США и их союзникам, она будет уничтожена.

"Я думаю, что это такой крик души. Потому что по-иному не назовешь. Потому что если брать возможности Америки, то (у — ред.) Америки, конечно, таковые имеются. Но чтобы все сделать, я думаю, что на это потребуются иные усилия, и, прежде всего, согласие мирового сообщества. Они же не собираются жить на другой планете. Поэтому я думаю, что это равносильно безответственному заявлению сверхдержавы, которая позиционирует себя как лидера мирового сообщества", — сказал Шаманов РИА Новости.

Парламентарий убежден, что США вряд ли решатся на такой шаг без согласия мирового сообщества, "которого не будет, безусловно".

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.