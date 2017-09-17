В Лондоне госпитализировали восемь человек из-за отравления газом

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Медики госпитализировали восемь человек из-за отравления неизвестным газом на юго-востоке Лондона, сообщает городская служба здравоохранения.
We are on scene at a chemical incident in SE12 with @LondonFire and @metpoliceuk. pic.twitter.com/280ikr2bdE— LondonAmbulance HART (@LAS_HART) 17 сентября 2017 г.
Еще 12 человек были эвакуированы из района инцидента в качестве меры предосторожности.
На место прибыли пять пожарных расчетов, кареты скорой помощи и полиция.
Пожарные и сотрудники группы химической защиты выясняют причину инцидента. По данным правоохранительных органов, отравление не стало результатом злонамеренных действий.