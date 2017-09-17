Трамп опубликовал видео "потрясающего удара" по Клинтон

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в Twitter сделал репост видеоролика, на котором он будто бы наносит удар мячом для гольфа по Хиллари Клинтон.

На видео совмещены кадры игры Трампа в гольф и падения Клинтон при посадке в самолет в 2011 году. Автор компиляции также поместил в ролик мяч для гольфа, который прилетает в спину бывшему госсекретарю. "Потрясающий удар Дональда Трампа", — говорится в описании видео.

Большинство пользователей сочли неподобающей подобную публикацию в президентском Twitter.

"Вот яркий пример того, почему 45-й президент войдет в историю как наихудший, самый презираемый глава государства", — написала Kerri.

"Я не могу поверить, что вы не только попустительствуете подобным вещам, но еще и афишируете их. Мне так стыдно за вас", — прокомментировал запись пользователь Cindy Stockton.

Отдельные подписчики, однако, оценили ретвит Трампа.

"Ха-ха, у нашего президента просто отличное чувство юмора", — считает Andra L Stock.

Ранее президент США уже публиковал подобные ролики в своем Twitter-аккаунте. Так, в июле он выложил компиляцию с "избиением" человека, лицо которого закрыто логотипом CNN, после этого на хозяина Белого дома также обрушился шквал критики.