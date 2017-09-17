Мэй осудила спекулирование на теме теракта в Лондоне

ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала в воскресенье неправильным спекулирование на теме теракта в Лондоне.

В эфире телеканала АВС ведущий попросил ее прокомментировать высказывание президента США Дональда Трампа, который в Twitter подверг критике британскую полицию. По словам американского президента, была совершена "еще одна атака террориста-неудачника в Лондоне", а правоохранителям "нужно действовать на опережение".

"Я думаю, что спекулирование на теме продолжающегося расследования не является полезным", — сказала Мэй. По ее словам, "полиция и службы безопасности делают все необходимое для выявления причастных".

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.