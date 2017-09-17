В Британии заявили о снижении уровня опасности террористической угрозы

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Уровень террористической угрозы в Великобритании после теракта в Лондоне снижен с критического до серьезного, заявила в эфире телерадиокомпания Би-би-си Глава МВД Эмбер Радд.

Как ранее сообщалось, в пятницу уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен до наивысшего — критического — во второй раз за полгода.

"Единый центр анализа террористической деятельности, который пересматривает уровень угрозы, который действует в Соединенном Королевстве, принял решение снизить этот уровень с критического до серьезного", — заявила Радд. Она также отметила прогресс полиции в расследовании теракта в метро.

"Серьезный (уровень угрозы — ред.) по-прежнему означает, что атака крайне вероятна, поэтому я призываю всех продолжать быть бдительными, но не встревоженными. Как заявила премьер-министр (Тереза Мэй — ред.) в прошлую пятницу, для поддержки полиции были вызваны военные для большего присутствия вооруженных полицейских на нашей транспортной сети и на улицах. В течение следующих нескольких дней военные вернутся на свои первоначальные позиции", — заявила глава британского МВД. Она также поблагодарила военных, полицию, службы безопасности и спасательные службы за работу.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.

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