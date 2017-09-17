Советник Трампа рассказал о темах его выступления на Генассамблее ООН

ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе президент США Дональд Трамп заявит о необходимости реформ во всемирной организации, заявил в воскресенье его советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Часть сигнала, который намерен донести президент, заключается в том, что ООН нуждается в реформировании", — сказал Макмастер в интервью телекомпании АВС. По его словам, глава Белого дома считает, что эта организация "не может действовать без преобразований".

В качестве одного из аргументов советник президента США заявил о том, что "Совет Безопасности ООН наполнен странами, которые выступают против собственных народов". Он не уточнил, какие именно государства имеются в виду.

При этом Макмастер подчеркнул, что США полностью поддерживают политику генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.