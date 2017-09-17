Испанские силовики изъяли 1,3 млн агитматериалов по референдуму в Каталонии

МАДРИД, 17 сен — РИА Новости. Сотрудники Гражданской Гвардии изъяли в ходе обысков в Каталонии в общей сложности 1,3 миллиона различных материалов, связанных с проведением так называемого "референдума о независимости", который власти этого испанского автономного сообщества собираются провести 1 октября.

© Фото : предоставлено МВД Испании Агитационные материалы, изъятые Гражданской Гвардией Испании в Каталонии © Фото : предоставлено МВД Испании Агитационные материалы, изъятые Гражданской Гвардией Испании в Каталонии

Речь идет о плакатах, брошюрах и листовках, говорится в сообщении ведомства. 700 тысяч листовок и 130 000 плакатов содержат призыв голосовать за независимость Каталонии, 370 тысяч плакатов с логотипом Женералитета посвящены собственно проведению "референдума", еще 138 тысяч плакатов содержат текст "Да, чтобы избавиться от них" с фотографиями короля Фелипе VI, премьера Мариано Рахоя, бывшего главы Женералитета Жорди Пуйоля.

Накануне, в субботу, Гражданская Гвардия Испании в ходе обыска в типографии ZUKOY, расположенной в городе Сант Андриа де Бесос (провинция Барселона) обнаружила пластины, предназначенные для изготовления агитационных материалов. В пятницу правоохранительные органы обнаружили в типографии в Оспиталет (провинция Барселона) 100 тысяч агитационных плакатов.

Проведены обыски в помещении бывшей партии Convergència в Барселоне, где изъяты плакаты, посвященные "референдуму", кроме того, изъят агитматериал в штабе крайне левой националистической партии "Кандидатура народного единства" (CUP) в Барбера-дель-Вальес (провинция Барселона).

Между тем каталонские власти запустили страницу в Twitter, посвященную "референдуму". На настоящий момент на нее подписались 23,5 тысячи человек. Работа страницы скорее всего будет заблокирована по иску властей Испании. Сайт ref1oct.cat, посвященный референдуму (его открыли после блокировки первого сайта referendum.cat) уже заблокирован. "Этот домен проверяется и находится в распоряжении судебных властей", — написано на обеих странице сайта.

© Фото : предоставлено МВД Испании Агитационные материалы, изъятые Гражданской Гвардией Испании в Каталонии © Фото : предоставлено МВД Испании Агитационные материалы, изъятые Гражданской Гвардией Испании в Каталонии

Лидер крупнейшей в стране оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес заявил, что решение конфликта возможно при помощи диалога, реформы конституции, предоставления больших прав Каталонии. "Сейчас не время для упреков, а время для здравого смысла", — заявил он, выступая в каталонском муниципалитете Гава (провинция Барселона).

Глава Женералитета Карлес Пучдемон, выступая в субботу перед более 700 главами муниципалитетов, которые согласились участвовать в подготовке и проведении голосования 1 октября, призвал не бояться испанских властей. "Пусть они не недооценивают силу народа Каталонии", — заявил он.

Накануне премьер Испании, выступая перед своими однопартийцами в Барселоне, сказал следующую фразу: "Пусть они (власти Каталонии — ред.) не недооценивают силу испанской демократии".

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.