Украинец вызвал полицию из-за говорящей по-русски продавщицы

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Клиент магазина "ЭКО Маркет" в украинском Вышгороде вызвал полицию, когда одна из продавщиц заговорила с ним по-русски. Об этом рассказал сам покупатель на своей странице в Facebook.

По словам мужчины, он постоянно требует предоставления услуг на государственном языке и периодически составляет жалобы на сотрудников торговых сетей, которые отказываются говорить с ним на украинском. "Но инцидент, случившийся со мной недавно, превзошел все. Такого вопиющего нарушения прав еще не было", — пишет пользователь с ником Oleh Oleg в социальной сети.

"Кассир начала задавать мне вопросы на иностранном языке, я попросил говорить на украинском, на что она ответила отказом. Я сообщаю, что она нарушает законы Украины, по которым обслуживание по умолчанию должно происходить на украинском языке. Она нагло говорит: "я не понимаю украинский. И вообще я русская", — описал ситуацию недовольный покупатель.

Администратор магазина "ЭКО Маркет", где произошел инцидент, отказался выдать клиенту книгу жалоб и попросил не задерживать очередь. В ответ на это мужчина вызвал полицию. Правоохранители предложили недовольному покупателю проехать в отделение, но тот потребовал оформить заявление о правонарушении на месте.

"Все же приняли его (заявление — ред.) на месте. Будем внимательно следить за развитием событий. Хотелось бы получить официальный ответ от сети "ЭКО Маркет", как вообще возможно так унижать украинский язык", — написал пользователь.

Ранее в Верховной раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", придающий исключительный статус украинскому языку. Предусматривается, что государственный язык станет обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, медицинских учреждений, а также всех учебных заведений. Жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств устанавливает и закон "Об образовании", принятый недавно украинским парламентом. В правительствах Венгрии и Румынии его сочли дискриминационным, российский МИД заявил, что закон нарушает украинскую конституцию и противоречит международным обязательствам Киева.