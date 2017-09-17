Трамп придумал прозвище Ким Чен Ыну

ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, что накануне обсудил тему КНДР с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Белый дом сообщил, что в ходе телефонного разговора американский и южнокорейский лидеры обсудили запуск КНДР ракеты, пролетевшей над территорией Японии.
"Оба руководителя отметили, что КНДР продолжает бросать вызов мировому сообществу даже после того, как ООН самым серьезным образом осудила повторяющиеся провокации со стороны Пхеньяна", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Президенты США и Южной Кореи "отметили, что продолжат тесные консультации на следующей неделе, когда встретятся "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН", говорится в сообщении.
По сообщениям СМИ, в КНДР выстраиваются очереди за бензином после объявления новых санкций ООН.